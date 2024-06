Comparte

El defensor de América de México y la selección chilena, Igor Lichnovsky, fue invitado a Fuera del Área, programa conducido por Mauricio Pinilla donde habló sobre su gran presente futbolístico y los objetivos de La Roja.

En el espacio de Agricultura TV, el jugador bicampeón de la Liga MX junto al cuadro de las Águilas, se refirió a su regreso a las convocatorias de la selección, donde participará de la próxima Copa América.

“Estoy ilusionado porque me tocó volver después de mucho tiempo. Quizás fue el haber sido capitán en las selecciones más pequeñas, de estar siempre siendo el maduro… toca ser el líder de alguna forma, entonces se agarra un compromiso distinto a la selección. Yo siempre he opinado que tiene que estar el que mejor esté. De repente se ponen a discutir de las edades, de los procesos… no, el que mejor esté. Y, guardando las proporciones, es como ir a la guerra. Si uno puede ir y servir, en ese momento y después no más, es súper válido. Pero voces externas quieren ponernos a competir como si estuviéramos en el club, cuando debiese ser ponerse al servicio de que a Chile le vaya excelente”, comenzó diciendo el zaguero de 30 años.

“A Chile le ha ido excelente durante muchos años y se ve que ahora por cosas naturales le vaya igual de excelente, pero con otras herramientas”, agregó.

Sobre el objetivo de La Roja para la Copa América, Igor Lichnovsky aseguró que “el límite es ser campeón. Cuando compites en torneos tan cortos son detalles los que marcan la diferencia. No hay discusión de velocidad, talento ni capacidades”.

“No hay que hablar antes de tiempo, pero hay buenas sensaciones”, añadió.

El sueño de volver a la U

Por otro lado, el futbolista formado en Universidad de Chile no ocultó su deseo de retornar al equipo que lo vio nacer, sin embargo, reconoció que “lo veo difícil. Ahora, cuando estaba sucediendo lo de Tigres, se habló directamente. Lo que no me gusta es la ilusión que se le hace al hincha porque se ilusiona sabiendo que a veces el mercado o todo lo que conlleva el negocio no lo permite. Hoy, con mi contrato, yo no estoy libre, tengo un año y medio más de contrato”.

“Yo siempre me he mantenido cerca al hincha de la U y siempre les dije que me gustaría volver joven. Puedo decir que una cosa importante dentro de la vida y cuando tenemos hijos es el tema de la economía, saber asentarte y yo ya lo he hecho. Entonces hoy día se podría, pero dentro de eso hoy pienso que he vuelto a la selección, ¿qué club me da el mayor nivel para estar vigente y poder ayudar de verdad? Entonces se van dando esas diferencias. Pero mantengo contacto constante con Azul Azul”, indicó.

“Físicamente me encuentro muy bien, me cuido. Pero venir por dos años es poco. Yo amo a la U, son valores de niño”, sentenció.