El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, descartó volver a FC Barcelona en el futuro, club que dirigió entre 2008 y 2012, y donde conquistó 14 títulos.

Al ser consultado en conferencia de prensa si la puerta estaba cerrada para regresar al cuadro culé, el director técnico de 53 años fue enfático: “Sí, está cerrada. Somos mayores ya”.

Pep también se refirió a la salida de Xavi Hernández del elenco azulgrana y las comparaciones entre el juego de ambos. “Te aseguro que no es mi culpa. Lo que haya podido pasar no es mi culpa, llevo 14 años fuera de Barcelona y no soy sospechoso de nada en ese sentido”, indicó.

“Pregúntenselo ustedes que son los que hacen esas comparaciones, yo no las he hecho”, agregó.

Por último, tuvo palabras para el nuevo DT del club, Hansi Flick y pidió paciencia para su proceso. “Le deseo lo mejor. Que le ayuden y que le den tiempo. Deberá adaptarse al estilo de los jugadores que tenga”, cerró.