El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, confirmó la baja de Renato Tapia para la Copa América. Esto luego de que el futbolista solicitara a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) un seguro ante una eventual lesión grave para participar del torneo.

“Estuvimos con Renato hasta el domingo en la noche. Como veíamos que había muchas posibilidades que se resolviera esa situación que se dio, nos parecía que lo indicado era que viniera y estuviera hasta que se venza el plazo y, si en ese caso no estuviera definida la situación, apartarse de la delegación”, explicó el DT a los medios de comunicación.

Sin embargo, aclaró que “parece que no fueron suficientes argumentos que le di para que cambiara de decisión. Yo respeto, no son niños. Pero acá hay determinadas normas que cumplir y tienes todo el derecho de pensar diferente y hacer las cosas a tu manera. Eso significa que no lo tengamos en cuenta para esta Copa América”.

“Me consta que la FPF ha seguido haciendo esfuerzos como lo preveíamos. Me parecía muy viable esa posibilidad de que se solucionara el tema, pero no le pareció a Renato. Insisto, cada uno tiene la posibilidad de decidir por su vida”, cerró.

La explicación de Tapia

Tapia, por su parte, compartió un comunicado en su cuenta de Instagram dando a conocer los motivos de su decisión. “El contrato con mi club vence el 30 de junio, y el período de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo este contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro personal y profesional”, afirmó.

Por esta razón, el futbolista solicitó al presidente de la FPF una garantía que lo proteja en caso de sufrir una lesión de gravedad. “No recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión, la cual me duele tener que asumir”, indicó.

“A toda la delegación les deseo lo mejor, de todo corazón, no tengo dudas que darán todo por nuestra camiseta en los siguientes encuentros. Yo estaré alentándolos desde donde me toque estar”, cerró.