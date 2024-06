Comparte

El italiano Alessandro del Piero habló sobre Alexis Sánchez y de Arturo Vidal, con quien compartió equipo en la Juventus. El ex jugador elogió al volante de Colo-Colo con quien asegura que aún está en contacto.

Del Piero fue compañero de Vidal en su paso por la Juve entre 2011 y 2012 pero el campeón del mundo todavía recuerda al Rey. En conversación con ESPN Chile, aseguró que “es un compañero buenísimo, un guerrero, muy fuerte y también técnicamente. Es muy inteligente y juega muy bien la pelota. Tengo solo buenos recuerdos de Arturo”.

Además, el italiano aseveró que no le ha perdido pisada al King: “He visto que ahora juega en Colo-Colo, lo sigo, hablamos por teléfono”.

También se refirió a Alexis Sánchez, con quien no compartió pero lo ve recurrentemente en la Serie A. “Tiene mucho talento Alexis, me gusta mucho mirarlo. Es un jugador creativo, cuando recibe la pelota puede hacer todo, eso es la cosa que me gusta más cuando veo fútbol”.