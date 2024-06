Comparte

El ex futbolísta y actual panelista de ESPN Nicolás Peric estuvo presente en una nueva edición de Fuera del Área, programa conducido por Mauricio Pinilla donde conversó sobre su nueva faceta como comentarista, su pasión por Rangers y el futuro de La Roja.

En el espacio de Agricultura TV, Peric se refirió a como fue el cambio de ser futbolista profesional a estar dentro de los medios de comunicación.

Sobre el cambio de ser futbolista a comentarista, explicó: “No fue traumático, siento que ya estaba viejo si jugué hasta lo 41 aunque no lo parezca. No sentí el cambio, fue como no darme cuenta de que estaba dejando de hacer algo que me gustaba demasiado” y que en cuanto a este nuevo rol “lo estoy disfrutando tanto como el fútbol”.

Su nuevo rol de comentarista

“No trato de imponer mis terminos en cuanto a lo que pienso ni como quiero comunicarlo, sino que trato de ser lo más yo posible. No es que yo esté buscando un personaje, soy así en todos lados pero cuando me toca ser serio lo hago. Hago analisis de partido, me ha tocado comentar campeonato internacionales, ha sido super grato”, comenzó explicando el ex portero.

En cuanto a lo que más le gusta de esta nueva faceta detalla: “El analisis de partido desde el estadio, tiene una visión diferente y me da posibilidades diferentes de observar cosas que no veo cuando nos toca comentarlo desde el locutorio en el canal. Me gusta mucho la amplitud que te da el vivo de la cancha y eso te permite un analisis mucho más profundo de lo que hace el equipo”.

Su pasado de futbolista

Por qué el apodo de ‘Loco’, Peric dice que “siempre fui el tipo que le gustaba estar muy adelantado, entonces mi viejo me gritaba “ándate al arco loco” y efectivamente me hicieron gol por andar bartoleando en un lado que no correspondia”.

Peric dio las razones por las cuales eligió ser portero: “Es que no tenía más chance, era más malo que la chu…En un principio quise de 9, horrible, de 6, horrible. De central le empecé a apuntar un poquito y dije de aquí atrás es más fácil, después dije lo mío no es correr y ahí al arco”.

La pasión por Rangers

“Yo quisiera decir un montón de cosas que pasan en ese club pero me las guardo porque no es beneficioso y yo soy hincha más que cualquier otra cosa. Me gustaria llegar a ser presidente del club, es algo que puede llegar a pasar en algún momento. La institución se ha ido deteriorando con el tiempo y no es solo infraestructura”, comenta el Nico.

La Copa América 2024

En cuanto a lo que será el torneo continental, Nicolás Peric aseguró que “tengo mucha cautela con el grupo que le tocó a Chile. Canadá es un equipazo, tiene nombres y juega para adelante y es rápido y como no tiene ninguna presión termina siendo un equipo rápido y muy dificil de poder controlar. Chile tiene una primera fase muy difícil. El proceso va apuntado a que Ricardo Gareca es capaz de hacernos pasar a la siguiente fase, por lo menos una fase”.