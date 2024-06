Comparte

Darío Osorio se refirió a los objetivos que tienen como plantel de cara a la Copa América en Estados Unidos. El zurdo entregó sus palabras a tres días del debut de Chile ante Perú.

El volante nacional anticipó la meta que La Roja: “La expectativa es llegar lo más lejos que se pueda. Aspiramos a lo máximo posible”.

También habló de su lesión que lo marginó del duelo frente a Paraguay en el Estadio Nacional. “Me he sentido bien. Lo primeros días comencé entrenando apartado, pero al paso de los días me fui integrando con el grupo. Ya estoy entrenando normal y me he sentido bien físicamente”, señaló el formado en Universidad de Chile.

Sobre el grupo que le tocó a Chile, frente a Argentina, Perú y Canadá, Osorio señaló que “tenemos rivales muy duros, pero nosotros haremos lo nuestro y queremos lograr los tres puntos en los tres partidos”.

Darío explicó como ha sido estar al mando de Ricardo Gareca: “Me siento bien con las indicaciones que me ha dado”.

La Roja debuta este 21 de junio frente a Perú en el AT&T Stadium a partir de las 20:00 horas en el marco del grupo A.