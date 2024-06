Comparte

Los expertos recomiendan prestar atención a la forma de realizar el cambio de divisas, revisar en detalle las comisiones, además de cuidar el presupuesto, pensando que la estadía podría extenderse si La Roja avanza a las instancias finales.

Este viernes es el debut de la Selección Chilena en la Copa América ante Perú en Arlington, Texas, para luego trasladarse a East Rutherford, Nueva Jersey, donde enfrentará a Argentina. La fase clasificatoria se cerrará con Canadá en la ciudad de Orlando, Florida, totalizando 4.250 kilómetros de recorrido entre los tres estadios.

Considerando que esta experiencia podría ser una gran aventura para los fanáticos, pero que el tipo de cambio y la inflación podrían afectar los bolsillos, es importante que los viajeros cuenten con algunas consideraciones para optimizar al máximo los recursos, tanto en traslados, como alojamiento, alimentación y otros gastos que aparecen en el camino.

Uno de los ítems que generan gastos inesperados -y muchas veces abusivos- son aquellos relacionados con las comisiones por cobros como uso de tarjetas de crédito o débito. Al respecto, Rodrigo Lama, economista y CBO de Global66, entrega una serie de recomendaciones prácticas para quienes seguirán a La Roja en Estados Unidos:

1.- Elige la tarjeta más conveniente: Si decides viajar con una tarjeta de crédito bancaria, asegúrate de entender cuál será el cobro de tu banco a la hora de hacer el traspaso de deuda nacional. Éste puede alcanzar el 8% de comisión, que se sumará al total de tu compra.

2.- Tipo de cambio más conveniente: Si vas a llevar dólares en efectivo, asegúrate de buscar el valor más bajo, debido a que una casa de cambio e incluso tu banco puede cobrarte más de un 10% de comisión al efectuar la conversión a otras monedas.

3.- Haz elecciones inteligentes de ahorro: Analizar las mejores opciones nos permite evitar comisiones y cobros adicionales. Por ejemplo, existen empresas de servicios financieros como Global66, que permite transferir dinero a 70 países del mundo en tiempo real.

Adicionalmente, cuenta con una tarjeta SmartCard con la que puedes pagar con débito en la moneda del país en el que te encuentres, además de un 6% de interés por los ahorros en dólares que tengas en tu Cuenta Global.

4.- Ojo con el presupuesto: finalmente, sé cuidadoso con cada uno de tus gastos. Si Chile avanza a las instancias finales, y tienes disponibilidad para quedarte más días, deberás evaluar un nuevo fondo, que evidentemente aumentará en comparación al previsto inicialmente.

5- Evita el uso de efectivo: Al utilizar la tecnología financiera, evitas el uso de efectivo, movilizarte con grandes sumas de dinero o evitar el uso de cajeros automáticos.

Utilizando todos estos consejos, podrás aumentar tus fondos y redestinarlos, por ejemplo, para comprar entradas a otros partidos o conocer otros lugares durante la estadía.

A modo de referencia, en la Copa América Chile 2015, los turistas mexicanos gastaron US$ 1.682 en promedio, seguidos por ecuatorianos, con US$ 1.569; colombianos, con US$ 1.486 y brasileños, con US$ 964, según datos del Ministerio de Economía de Chile.