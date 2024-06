Comparte

La Roja tuvo una llegada llena de inconvenientes a Nueva Jersey de cara al duelo frente a Argentina. La Selección Chilena se topó con el arribo del ex presidente Donald Trump a su mismo aeropuerto y retrasó la salida del lugar.

Luego de empatar sin goles el 21 de junio frente a Perú, el día siguiente los pupilos de Ricardo Gareca tuvieron una práctica regenerativa. Su viaje desde Texas a Nueva Jersey estaba programado para el día 22.

El vuelo a New Jersey no estuvo exento de inconvenientes. El trayecto no debía tardar más de un par de horas pero que en definitiva fueron sobre tres y, además, en su llegada no tuvieron una rápida salida puesto que justo arribaron a la par que el ex presidente estadounidense Donald Trump.

Según informó el periodista de DSports Marco Escobar, debido a las medidas de seguridad pertinentes a la llegada de un ex mandatario.

Pero no fue el único problema que tuvo La Roja durante la noches, puesto que una tormenta también hizo más lenta la ruta de la selección. Debido a estas problemáticas, Chile recaló al hotel más tarde de lo presupuestado en la noche.