Durante una ceremonia, el Banco de Chile le realizó un homenaje a la nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández en su retorno al país. La chilena se transformó en la primera sudamericana en superar el ‘Desafío de los 7 Mares’.

Hernández se convirtió en la novena mujer en lograr este reto. Este consiste en cruzar los siete canales o estrechos más complejos del planeta, ya sea por su distancia o por sus condiciones climáticas.

La chilena conquistó este nuevo hito de su carrera profesional tras atravesar el estrecho Tsugarú en Japón. La Sirena de hielo tardó un total de 11 horas y 36 minutos en nadar los 47 kilómetros que separan a las islas Honshu y Hokkaido.

Durante este tramo, la nadadora superó las bajas temperaturas del agua, además, sin el uso de ningún tipo de protección. Bárbara cruzó el agresivo oleaje en contra y a eso se suma la constante preocupación por la fauna marítima de la zona, como tiburones y medusas, entre otras especies.

“El cruce de Japón tenía la presión y el peso de ser un segundo intento, no solo para mí, sino que también para mi equipo. No una vez, sino que varias veces pensé que no íbamos a terminar este nado, que tal vez me iban a sacar del agua”, comentó la chilena.

“Nuestro compromiso con el país y con los deportistas que dejan en lo más alto nuestra bandera se mantiene inalterable. Recibimos a Bárbara en nuestra casa y no sentimos otra cosa que alegría por esta nueva hazaña que logró”, destacó Eduardo Ebensperger, gerente general del banco.

Durante este 2024, tuvo un exitoso paso en Polonia, luego de disputar la Gdynia World Cup. En esa ocasión se quedó con el primer lugar en 1 km libre, 450 metros libre y 200 metros libre.

Bárbara Hernández tardó 8 años en completar el ‘Desafío de los 7 Mares’, que en su conjunto suman más de 200 kilómetros de nado: