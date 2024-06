Comparte

José ‘Pepe’ Rojas lleva cerca de un año en el retiro y desde ese lugar hizo un importante repaso de su pasado, donde consiguió seis títulos de Primera División y una Copa Sudamericana con Universidad de Chile, y la Copa América con La Roja en 2015. Pero en medio de ese exitoso pasado, siempre tuvo que convivir con la burla en las redes sociales por su supuesta lentitud.

“Encontraba injusta las burlas contra mí. Si yo hubiera sido otro, salía respondiendo con una foto con todos los títulos que gané…”, dijo Rojas en diálogo con Francisco Sagredo en el programa de YouTube ‘Con Contenido’.

Además, agregó que “esto empezó como una bola de nieve y en el momento no me afectaba, pero después no lo pude sostener. Lo encontraba injusto”.

Por otro lado, en la misma instancia se refirió a su participación en la Copa América que ganó con Chile en 2015, donde destacó las diferencias que marcaba la Generación Dorada: “Entrenar con la Generación Dorada te hacía ver mal, había que exigirse mucho”.

Finalmente, ‘Pepe’ Rojas se refirió a la importancia de su padre en su relación con Universidad de Chile y su ingreso al fútbol: “Fue el primero que me llevó al estadio a ver a la U, marcó mi vida”.