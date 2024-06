Comparte

En Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello se refirió a lo que fue la derrota sufrida por La Roja ante Argentina. El panelista fue categórico ante la falta de variantes que tiene la Selección Chilena.

Sobre lo que fueron las acciones, Juan Cristóbal señaló que “Argentina tuvo la pelota, llegó muchas más veces, transformó a Claudio Bravo en figura, reventaron el travesaño y una de Messi que fue igual a la de México en el mundial. Te llegaron mucho”.

En esa misma línea agregó que “Chile hizo el partido que tenía que hacer porque no hay más, seamos objetivos. Cuando de la banca vienen Marcos Bolados de Colo-Colo y Nicolás Fernández de Audax, es tu realidad”.

Guarello sobre el nivel de juego

“Era un partido de lucha, un partido de overol“, explicó ante el ritmo que tuvo el duelo entre chilenos y argentinos.

” A Eduardo Vargas, no puedes dejarlo arriba. No le va a llega nada, porque ir a pelear con los dos centrales de Argentina porque no te va a ganar la dividida”, detalló el panelista ante el partido del delantero de La Roja.

“Todos corrieron, talvés Darío Osorio estuvo un poco más fantasma en un momento pero todos tuvieron la actitud. El problema es que cuando le tocaba atacar a Chile“, finalizó.

La Roja se juega el todo por el todo el sábado 29 de junio a partir de las 20:00 horas frente a Canadá, duelo definitorio del Grupo A que se juega en simultáneo con el de Argentina vs Perú.