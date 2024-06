Comparte

Jorge Almirón tuvo palabras para Javier Correa, quien está a detalles de convertirse en el nuevo refuerzo de Colo-Colo. El argentino sería el tan ansiado ‘9’ que buscan para quedarse con el puesto en Macul.

Durante la conferencia de prensa, el estratega de los Albos se refirió a los rumores que vinculan al delantero con el Cacique. “Es un jugador importante. Viene del último campeón del torneo local (Estudiantes). Es un jugador de muy buena actualidad. Esperemos que se pueda concretar“, inició.

El elenco de Macul aún no firma refuerzo, ante eso Almirón aseguró que “estamos en tiempo, se está hablando, sé que están trabajando. Siempre hay muchos nombres, por eso no menciono nombres en particular porque se entorpece la negociación y porque a veces hay trascendidos de la prensa, que ni siquiera lo mencioné y lo pensamos. No puedo afirmar nada.”

“No es fácil. No me alerta, simplemente cuando haya un jugador que sí está siendo visto y se avanza, que no se nos vaya, es lo único“, sentenció el entrenador trasandino.