Luego de la temprana eliminación de Chile en la Copa América 2024, Cristián Caamaño señaló en Puntapié Inicial de Radio Agricultura, que no debemos enfocarnos en el árbitro, sino en superar la falta de gol que le pena a La Roja desde finales de la era Pizzi. Además, el comentarista de Deportes en Agricultura sostuvo que varios jugadores quedaron en deuda con el juego de la selección, como Alexis Sánchez, Eduardo Vargas o Darío Osorio.

No culpar al árbitro

Sobre el partido, Caamaño dijo que “me alejaré del árbitro porque el tema hoy tienen que ser las clasificatorias. Sacar o refregar heridas, o mostrar cierta rabia queda desfasado. Me quedo con la sensación que de que desperdició una buena oportunidad de seguir probando jugadores, salvo Lichnovsky y algo de Echeverría, me parece que no ganamos nada desde lo futbolístico y quedaron muchas dudas respecto a otros jugadores a la hora de establecer un rendimiento alto de cara a las Clasificatorias”.

Para el panelista de Deportes en Agricultura, jugadores como Víctor Dávila, Darío Osorio, Erick Pulgar, Alexis Sánchez y Eduardo Vargas quedaron al debe. “Algo hay que resetear, algo hay que hacer, pero para Gareca una cosa es jugar amistoso la otra es jugar por los puntos”, afirmó.

Al analizar los dichos de Pablo Milad, quien anunció medidas tras la eliminación de Chile en la Copa América, Cristián Caamaño señaló que “no va a llegar a ninguna parte. Es para salir del paso, pero quedarnos en que los arbitrajes fueron positivos o negativos… Milad es vicepresidente de la Conmebol y no tiene ningún peso, no tenemos peso hace rato en la Conmebol”.

Caamaño y la falta de gol de Chile

“Tampoco se trata de ser como Sergio Jadue, pero Jadue, en la final de la Copa América 2015 insistió por Roldán (como árbitro en la final) y se lo dieron. Y a partir de ahí ganamos la Copa América porque hizo vista gorda a ciertas situaciones. Al que hoy reclamamos, en su momento fue nuestro favorito para dirigir la final de Copa América y nos sirvió para ganar”, añadió.

Acerca del arbitraje del colombiano Wilmar Roldán, Caamaño apuntó que a no debemos “Pegarnos con él. ¿Fue nefasto? sí, ¿nos perjudicó? Sí, pero no tuvo la culpa del partido con Perú, no tuvo la culpa de que Chile rematara en el minuto 70 el primer tiro al arco contra Argentina, que la primera media hora con Canadá no generáramos nada, que Alexis siga siendo intrascendente o que Eduardo Vargas, si no le llega la pelota, no sirve“.

Respecto al rendimiento de la Roja, Caamaño fue lapidario y apuntó a que “el fútbol tiene cierta lógica ¿Cuáles son las peores selecciones de esta copa? las cuatro que están abajo, Perú, Bolivia, Chile y Paraguay. Aunque nos duela decirlo, somos de las peores selecciones, aún con Gareca, con Alexis y con todos los futbolistas que están allá”.

“Somos de los peores, por rendimiento, por juego… Lo preocupante es que Chile repite una tendencia, y eso pasa a ser resorte del entrenador. Porque con Rueda y parte final con Pizzi, después de la Copa Confederaciones, después con Lasarte y con Berizzo, y ahora en el primer torneo oficial repite la tendencia, el tema es el gol“, añadió.

“No puede ser que no convirtamos, sino que, además, no generemos. Si tu no generas es difícil convertir. Si no tienes contundencia y no la convertiste, es difícil ganar”, concluyó.