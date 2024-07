Comparte

El mejor tenista chileno en el ranking ATP, Alejandro Tabilo (19°), recibió un homenaje tras el título obtenido en el ATP 250 de Mallorca, donde se transformó en el primer chileno en conquistar un torneo sobre césped en la era abierta. La primera raqueta nacional se refirió a los objetivos de cara a lo que queda de este 2024, al trabajo junto a su equipo en el último tiempo para consolidar su alza en el escalafón mundial y al apoyo de su pareja y su familia.

El gran año de Tabilo

Este 2024 ha sido el año de conagración para Alejandro Tabilo. Partió la temporada con un título en Auckland, su primer torneo ATP. Luego fue campeón en dobles y finalista en el Chile Open, alcanzó las semifinales de su primer Masters 1.000, en Roma, y consiguió un hito inédito en el tenis chileno: se transformó en el primer campeón nacional en un torneo sobre césped (ATP 250 de Mallorca) en la era abierta. Estos resultados lo tienen en el top 20 del tenis mundial.

Claro que Tabilo no se queda ahí y en el Banco de Chile ubicado en el Paseo Ahumada, en pleno centro de Santiago, señaló: “Tratamos de ir actualizando las metas. Una de ellas era llegar al top 20, que ya lo pudimos lograr. Yo creo que ahora, como algo personal, que no teníamos pensado ganar un torneo en césped, me gustaría ganar un torneo en arcilla para lograrlo en las tres superficies“.

“Ahora hay que tomarlo con calma, plantear bien con el equipo qué es lo que queremos hacer. Obviamente sería lindo un top 15 o un top 10 terminando el año. Con todos los torneos que vienen por delante sería lindo, algo que hay que seguir trabajando, pero tomarlo con mucha calma y jugando partido a partido”, añadió.

Sobre su 2024, Tabilo sostuvo que “el 2024 es un año increíble para mí. Es inolvidable y ojalá seguir con ese nivel, esa confianza y que el cuerpo siga lo más sano posible. No me lo esperaba, empezarlo así, ganando un ATP y, sobre todo, con una final en cada superficie, ojalá seguir así”.

Expectativas de cara a los Juegos Olímpicos

Acerca de su participación en los Juegos Olímpicos, la raqueta número uno de Chile aseguró que “es algo que he soñado desde chiquitito, lo único que quiero es ir a jugar las olimpiadas. Hablé con Nico (Jarry) en Wimbledon, se estaba sintiendo mejor pero sigue tratando de recuperarse, hablamos de jugar el dobles, pero su salud viene primero y ojalá que pueda llegar lo mejor posible”.

Al referirse al trabajo que realiza junto a su equipo, Tabilo resaltó la incorporación de su nuevo técnico, Horacio Matta, quien “es muy importante, sobre todo lo que ha pasado en los últimos meses. Horacio todo este tiempo que hemos estado trabajando juntos ha sido una parte fundamental, me está ayudando mucho en la parte mental y creer en todo esto. Él ya vivió mucho de esto. Es una ayuda importante, al igual que Diego, en los momentos en que estuve más duro, ha estado ahí, apoyando”.

Pero el staff del zurdo es bastante amplio, por lo que aprovechó de resaltar el trabajo de “mi kinesiólogo, Ignacio Guajardo, que también ha estado desde casi al principio de todo esto, él sabe el sacrificio y el trabajo que hemos hecho. Están mis PF, Carlos y Vitoco, que me han ayudado en todo lo que ha sido la parte física”.

“También agradezco a mi novia, que está siempre apoyando y bancando todo. Me apoya con las comidas, hace dieta conmigo y es algo muy lindo. También su familia que me apoya un montón, y obvio la mía, que me apoya desde Canadá, sé que a lo lejos es difícil pero siempre están tratando de dar todo lo que pueden”, concluyó.