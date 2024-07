Comparte

Marcelo Bielsa golpeó la mesa tras la eliminación de Uruguay y le dio con todo a Estados Unidos, el organizador de la Copa América. El entrenador de la Celeste fue categórico con el manejo de los norteamericanos en la competencia.

En conferencia de prensa, el estratega lanzó los darsos contra los norteamericanos: “Cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFA Gate con el FBI. Hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá no pasó nada, esto fue una fiesta extraordinaria. Estadios llenos, competitividad, buenos arbitrajes. Lo que no se puede seguir engañando es que las canchas están perfectas”.

“La jefa de campo de juego, que sé quién es, sé lo que hace, lo mal que lo hace, hace una conferencia de prensa para decir que es una cuestión visual. Que Scaloni no tiene que hablar”, detalló.

A lo que el rosarino agregó: “Tengo una colección de fotos de los campos, no están unidos, emparchados. Haber ido a los campos de entrenamiento y que los dueños digan ‘disculpen muchachos, esto es impresentable'”.

“Como esto afecta a los organizadores, no hay que decir una palabra, la amenaza. A Scaloni le dijeron ‘ya hablaste una vez, no hables más’ porque sino vamos a pagar las consecuencias. Los jugadores no pueden hablar. Todos amenazados. Amenaza deportiva. Lo único que tienen que hacer es decir cometimos tales errores, somos los responsables y nos hacemos cargo. Se terminó”, finalizó el técnico de la Celeste.