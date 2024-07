Comparte

En su salida de Universidad Católica, Alexander Aravena se refirió a su siguiente paso en su carrera. El Monito es nuevo refuerzo de Gremio y viajó a Brasil para afinar detalles.

Aravena ya se despidió de Cruzados y tomó rumbo a Porto Alegre. Antes de tomar su vuelo, el delantero aseguró estar “súper feliz, súper contento, voy camino a hacerme los exámenes, así que espero que salga todo bien”.

“Es un paso muy importante para mí también, en mi carrera, así que muy contento, la verdad”, agregó el formado en la UC sobre el momento personal que atraviesa al momento de aceptar esta oferta.

También se refirió a la posibilidad que le podría abrir en La Roja esta llegada a Brasil: “Me lo tengo con tranquilidad, siento que tengo que ir paso a paso. Ya se verá el tema de la selección, pero primero pienso en que salga todo bien, los exámenes, y ayudar a Gremio”.

El Monito también tuvo palabras para el club donde arriba: “Es un tremendo equipo, un tremendo club, todos sabemos la jerarquía que es Gremio, el equipo, todo lo que tiene, sé que es un paso muy importante, una liga muy competitiva”.

Aravena no se olvida de su paso por la UC y aprovechó de darle un mensaje a los hinchas y al club. “Agradecerle siempre a todos, a la hinchada, y no tanto a ellos también a la gente que trabaja ahí, que son muy importantes. Siempre me recibieron de muy buena forma, desde que llegué, desde que volví del préstamo a Ñublense, y siempre voy a estar agradecido por ello“, expresó.

Sobre si se queda la UC con el título de campeón del Campeonato Nacional, el Monito sentenció que “ojalá que así sea“.