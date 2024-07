Comparte

Felipe Loyola se refirió a su inminente salida a Independiente de cara al segundo semestre. El lateral se ausentó del duelo de Copa Sudamericana sobre la hora por molestias físicas.

En zona mixta, Loyola aseveró: “Ahora tengo que tomar la decisión. Todavía no está 100% confirmado y lo estoy evaluando. Es una opción, la verdad, muy linda, muy interesante en mi carrera”.

“Si se puede dar, falta cerrar un par de detalles. Estaría muy contento de dar ese paso”, agregó el lateral.

Sobre su ausencia en el partido de los Acereros ante Racing de Montevideo explicó: “Intenté estar y la verdad que todavía me molesta el tema del tobillo. No estoy al 100% y traté de meterme, no se pudo, pero hablé ahí con la gente y preferí, al fin y al cabo, antes de arrestarle al equipo y no estar al 100%, que lo hiciera un compañero que sí lo tuviera”.

Felipe Loyola arrastra una lesión del partido ante Paraguay, la cual además lo dejó fuera de la Copa América.

En estos días se irá definiendo el futuro de Loyola, el cual pareciera estar más cerca de Independiente que de continuar en Huachipato.