La U dejó escapar la victoria y el liderato en el norte al empatar ante Cobresal y para Cristián Caamaño en Puntapié Inicial la responsabilidad recae en los hombros de la dirigencia. El comentarista de Deportes en Agricultura responsabilizó al grupo Sartor y los instó a dar la cara como han hecho en momentos en que el club gana.

“Han mandado a Álvarez al frente a todas las explicaciones posibles. ¿Pero dónde estará la directiva que le encanta aparecer cuando el equipo ha ganado? Si los reyes de las apariciones televisivas son los dirigentes de Sartor cuando el equipo está arriba para decir la refundación, para hablar de que ‘teníamos razón, que nunca se habían hecho estas cosas en el club donde el club modelo, el equipo que mejor reforzó'”, aseguró Caamaño a los micrófonos de Radio Agricultura.

En la U no aparece nadie

Pero no se quedó ahí y siguió con los cuestionamientos: “¿Dónde están todas esas palabras ahora que la cosa viene mal? ¿Dónde están todas esas caras que aparecen solamente en la victoria? Hace dos meses que no vemos a Michael Clark. Suspendieron hasta una conferencia de prensa de un refuerzo para no dar la cara por los jugadores que pueden llegar o no llegar al club. Esa es una vergüenza comunicacional lo que ha hecho la U”.

“Lo que ha hecho la U a nivel comunicacional estos dos meses de vacaciones me parece que están todos de vacaciones, no solo los dirigentes, lo que le hacen los coaches, los de comunicaciones, el gerente deportivo, etc. Es difícil para el hincha hoy día mirar y decir que el logro que llegó más allá del buen primer tiempo ayer de Antonio Díaz, hoy es un jugador de O’Higgins, en una función donde aparentemente estaba todo más o menos cubierto con dos laterales de la casa”, concluyó.