Nicolás Jarry (24°) llegó este martes a París para prepararse de lleno para lo que serán los Juegos Olímpicos. El chileno tras su participación en Wimbledon decidió tomarse el tiempo de descanso para recuperarse de sus molestias físicas.

En su arribo a Francia, el tenista nacional conversó con los medios y aseguró que “llego con un poquito de incertidumbre, he venido entrenando bien la última semana. La lesión va cada vez mejor, faltan un par de semanas para estar recuperado al 100%. Estoy jugando muy bien, entrenando la parte física y mental, tengo ganas de ver en qué nivel estoy”.

“Es bien distinto, veremos cómo me voy sintiendo, qué emociones salen del cuerpo. Tenemos un buen capitán, que lo ha hecho muy bien en este tipo de competencias. Seguramente le haré muchas preguntas de cómo fue su experiencia, las diferencias por Copa Davis”, añadió Nico.

Jarry también afirmó que ser abanderado chileno es una motivación adicional de cara a la competencia. “Es un boost emocional, jugar por tu país. No importa el estado en que uno llega, sino como uno compite. Cada día que pasa me voy mejorando, tengo la ilusión de que me pueda sentir bien“, sentenció.

Nicolás Jarry portará la bandera de Chile junto a Antonia Abraham en los Juegos Olímpicos que tendrán su ceremonia inaugural el 26 de julio en el río Sena.