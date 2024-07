Comparte

Los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvieron su primera gran baja de cara al inicio de la competencia. Se trata del tenista número uno del mundo, Jannik Sinner, quien anunció que no participará del torneo por una amigdalitis. La decisión del italiano le dejó la puerta abierta a Alejandro Tabilo para ser uno de los 20 preclasificados en el tenis olímpico.

A través de sus redes sociales, Sinner anunció su retiro del torneo: “Me entristece informarles que lamentablemente no podré participar en los Juegos Olímpicos de París. Después de una buena semana de entrenamiento en arcilla comencé a sentirme mal. Estuve un par de días descansando y durante una visita el médico me encontró amigdalitis y me recomendó encarecidamente que no jugara“, señaló el tenista mejor rankeado del planeta.

“Perderme los Juegos es una gran decepción, ya que era uno de mis principales objetivos para esta temporada. No podía esperar a tener el honor de representar a mi país en este evento tan importante. Buena suerte a todos los deportistas italianos a los que apoyaré desde casa”, concluyó Sinner.

Sinner le abre el cuadro a Tabilo

Esta decisión le despeja el camino a Alejandro Tabilo (21°) quien estaba en el segundo lugar de las reservas para ser uno de los sembrados del tenis en París 2024. Esto quiere decir que el chileno será uno de los protagonistas del cuadro principal del torneo y evitará enfrentarse a tenistas ubicados en el top 20 del ranking ATP, al menos, hasta los octavos de final.

El sorteo del main draw en estos Juegos Olímpicos se realizará este jueves a eso de las 11 de la mañana (hora de Chile), y recién ahí Tabilo, Nicolás Jarry y Tomás Barrios sabrán contra quiénes debutarán sobre la arcilla parisina.

Además, otra consecuencia de la decisión del italiano es que el español Carlos Alcaraz (2°) pasará a ser el primer preclasificado, con lo que evitará cruzarse con Novak Djokovic (3°) hasta una hipotética final.