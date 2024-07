Comparte

Durante la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, estuvo presente la tenista Macarena Cabrillana, quien estará presente en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Junto a la deportista también acudió Lorena Talma, gerente de comunicaciones corporativas en Arcos Dorados.

Cabrillana es embajadora de McDonald’s y se le consultó sobre la presión que existe de jugar esta competición mundial: “Es distinta porque representas a tu país, ya no compites por ti. Pero al ser por tu país, a mí automáticamente me pasa que si ya soy muy aguerrida, cuando juego por Chile me vuelvo tres veces más aguerrida. Se vuelve automáticamente como un plus para mí, no lo veo como una presión negativa“.

En cuanto a los sorteos que se realizarán pocos días antes del inicio de la competición, la número 17 del ranking recordó que en “la edición pasada en Tokio lamentablemente me tocó con la número uno del mundo en la primera ronda, así que importa mucho el sorteo muchas veces”.

“Esperemos tener un poquito más de suerte en la primera ronda. El primer partido siempre es muy difícil, hay mucho nervio, hay de todo, entonces puede pasar cualquier cosa. A veces las que son favoritas, que dicen en el papel que tienen que ganar, no lo logran hacer”, agregó con miras al sorteo venidero.

En relación a sus objetivos, Cabrillana expresó que espera “ojalá pasar la mayor cantidad de rondas posible, mi mejor actuación fue en Río (2016), que logré pasar una, la primera ronda, así que para mí quedando contenta sería ojalá mejorar eso“.

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 dan inicio el 28 de agosto y finalizan el 8 de septiembre.

Arcos Dorados

Arcos Dorados, operador de McDonald’s en Chile y presente en 19 países de Latinoamérica y el Caribe, promueve el bienestar de la comunidad a través de su guía socioambiental “Receta del Futuro”. De esta forma a lo largo de más de una década la compañía impulsa iniciativas que apuntan a la comunidad y a deportistas de alto rendimiento.

Lorena Talma, gerente de comunicaciones corporativas de la institución, señaló que “nosotros no tenemos el foco en el auspicio del deportista que ya triunfó y que todo el mundo y todas las marcas se pelean, porque ese deportista ya tiene ayuda y ya tiene un respaldo importante. Nosotros apostamos y nuestro desafío está en buscar a los deportistas que están en esta carrera por desarrollar, por llegar, por demostrar y que tienen las condiciones”.

Además, comentó el comienzo de Cabrillana como parte de la institución: “Recuerdo la primera vez que me junté con la Maca sin saber nada de la Maca. La Macarena no era la que es hoy, estaba recién con una carrera muy incipiente, pero hay algo en ellos que tú dices tiene muchas posibilidades, va a salir adelante porque tiene el tesón, porque tiene el compromiso, tiene las ganas”.