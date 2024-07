Comparte

Ángel Di María, ídolo de la selección argentina, se mostró abierto a ser homenajeado en el duelo ante Chile por las Clasificatorias Sudamericanas, pese a su retiro del combinado trasandino.

El ‘Fideo’ concedió una entrevista a Canal 3 de Rosario, donde fue consultado sobre la posibilidad de recibir un último adiós en Argentina.

“Puede ser. Hablaré con ‘Chiqui’ (Claudio Tapia, presidente de la AFA) y (Lionel) Scalomi, porque ellos me ofrecieron eso y la verdad sería algo muy lindo despedirme en Argentina para agradecerle a la gente todo el cariño que me dio”, dijo el atacante.

Por último, aclaró que seguirá con su carrera a nivel de clubes. “Dejar la selección no es decir ‘me quiero retirar’, es dejar una parte de mi carrera que pienso y estoy convencido que la dejé en el momento ideal. Como si un lápiz escribía el mejor final de una hermosa película. Pero eso no quiere decir que no esté vigente, y es ahí donde la gente está confundida”, afirmó.

El duelo entre la Albiceleste y Chile está previsto para el 5 de septiembre en Buenos Aires, en horario por definir.