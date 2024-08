Comparte

Durante esta jornada, Cristián Riquelme fue presetado en Colo-Colo en el Estadio Monumental. El lateral izquierdo utilizará el número 17, dorsal que utilizó Gabriel Suazo cuando cubrió ese puesto en el Cacique.

En conferencia de prensa, el defensor aseguró que llegar a los Albos “es un sueño, para mí y mi familia. Soy colocolino de muy chico, mi familia también lo es, así que estoy muy contento”.

En cuanto a los referentes en el Cacique, Riquelme señaló que “es un honor compartir con jugadores como Arturo (Vidal) e (Mauricio) Isla, quienes son de la Generación Dorada. Es bonito y tengo la opción de mirar y aprender de todo lo que ellos me puedan enseñar. Es un orgullo poder ser compañeros de ellos”.

Sobre la presión que es jugar en Colo-Colo, el lateral aseguró que “es el club más grande de Chile, disfrutaré con responsabilidad con este momento lindo que me toca”.

Por el dorsal que usará, que portó Gabriel Suazo, Riquelme comentó: “El número le pertenecía en su estadía anterior, creo que tengo que armar mi propia carrera, es más que nada eso“.

En relación a sus aspiraciones, el jugador indicó que “la selección para todo jugador será una meta y un orgullo, espero que mi paso por Colo Colo no sea mi techo. Espero hacer las cosas bien y aspirar a cosas mayores”.

“Espero, dónde me toque, hacerlo de la mejor manera y aportar mi grano de arena para ayudar al equipo. Haré el máximo esfuerzo por intentar ganarme la titularidad. Si el profe me da la oportunidad y me toca, aprovecharla al máximo”, agregó.

Sobre sus referentes expresó que “sin ir muy lejos te nombró a Gabriel Suazo, que fue capitán, pero también Jean (Beausejour) y el Chueco Mena. Andrew Robertson también, ellos son mis jugadores a seguir”.