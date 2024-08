Comparte

El chileno Mauricio Molina cerró una gran carrera en el BMX Racing, donde finalizó tercero y logró el acceso a semifinales. En su debut en Juegos Olímpicos, el piloto nacional arremetió con todo en el repechaje.

En la última curva, Molina sobrepasó a tres rivales y se adjudicó uno de los cuatro cupos para instalarse en la ronda de semis. El chileno logró disputar este last chance tras terminar en el puesto 10 de la clasificación.

Posterior a la carrera, el ciclista expresó que “partimos el día y con la única sensación de presión de pasar al segundo día, el día de finales, se logró, no de la mejor manera”.

“Teníamos planificado pasar de los primeros tres heats, que eran entre las primeras doce posiciones, no se dio pero no nos echamos a morir, nos fuimos con todo, montar o morir para el last chance por un buen resultado, quedamos en tercer lugar y ya con eso nos pasamos al día de finales”, añadió.

El chileno se mostró motivado por su futuro en París 2024: “Ahora llegar a dormir, descansar bien, mañana un día normal, prepararse, alimentarse bien y salir a buscar cada vuelta esa final“.

“En la final todo puede pasar, montar o morir, son unas medallas que se definen en 30-32 segundos así que estamos ahí, es algo asequible. Hay que seguir soñando en grande no más, pero vuelta a vuelta que esto se gana en el momento aquí y ahora, así que ahora ir a descansar y mañana ir a darlo todo en ese día de finales”, agregó.

Las semifinales se llevarán a cabo este viernes 2 de agosto desde las 14:00 horas de Chile. Los cuatro mejores de cada heat (8 ciclistas por serie), serán los clasificados a la final.