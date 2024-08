Comparte

Finalmente, Charles Aránguiz llegó en horas de la noche del jueves a Santiago y a primera hora de hoy fue a realizarse los exámenes médicos para firmar por la U. En Puntapíé Inicial, Cristián Caamaño valoró la incorporación de El Príncipe aunque adviritió que a este tipo de jugadores, como Marcelo Díaz, hay que exigirles más para que los azules den la vuelta olímpica a fin de año.

Ante la pregunta de Matías Fuenzalida de que si con la vuelta de Aránguiz le alcanza con esto a la Universidad de Chile para para salir campeones, Caamaño sostuvo que “al final eso es lo que está, calidad por la posición donde está en la tabla. Estos jugadores debiesen marcar un una diferencia. Pero lo dijimos ayer y el Pato se enojaba. No es que hay que exigirle a todos, no, es que esto es, hay que exigirle mucho más“.

“Hay que exigirle mucho más”, reiteró. “Volvió por algo. Los jugadores cobran lo que cobran, o sea, porque ellos creen que pueden aportar todavía. No vienen por beneficencia. Ya sabes que el club hace un esfuerzo, pero yo tampoco me voy a bajar. A nivel de un jugador del medio local”, agregó.

La U no buscaba un perfil como el de Aránguiz

“¿No te pareció un poco forzada esta esta llegada?”, le preguntaron al comentarista de Deportes en Agricultura, a lo que respondió: “Lo que pasa es que lo vas a venir a trabajar. Yo creo que yo creo que la U buscaba un jugador de otras características, el mediocampo más ofensivo, pero si Aránguiz es como lo de Vidal en Colo-Colo, ¿tú crees que Vidal la posición no la tenía cubierta? Colo-Colo sí la tenía”.

Para Caamañao es imposible decir “que no hubo presión mediática. Además, no es una cosa, no es Marcelo Díaz, a quien le decían que no, no pasaba nada. Otra cosa es Charles Aránguiz tiene otro impacto. Entonces ahí tú dices la U no podía dejar pasar esta chance de traerlo”.

“Yo imagino que Álvarez debe estar ideando un mediocampo con Díaz y Aránguiz, pero va a tener que poner perros a los costados porque corren y salen, porque claro, como Vidal, que ya no lo pones al medio, va a quitar, lo pones más cerca del área para aparecer de cara al gol”, concluyó.