El tenista Denis Shapovalov (139°) fue descalificado en su duelo ante Ben Shelton (14°) en los cuartos de final. En el ATP 500 de Washington, el canadiense insultó a una persona del público y esto condenó su participación.

Durante el desarrollo del torneo disputado en Estados Unidos, el duelo tenía a Shelton en ventaja. El número 14 del ranking ganó el primer set 7-6 (5) y en la segunda manga iban 6-6 disputando el tie break.

En esta definición, el estadounidense iba 6-3 con tres puntos de partido a su favor. En esta instancia, Shapovalov se descargó con alguien del público, lo que le costó la expulsión del duelo.

El umpire llamó rápidamente al supervisor y este último sin dudar tomó la determinación de descalificar al tenista canadiense. Este acto le costará el prize money y además no sumará los puntos ganados para el ranking ATP durante la competencia.

En semifinales, Ben Shelton enfrentará a Flavio Cobolli (48°) por un pasaje a la final del ATP 500 de Washington.

Not the ending we expected 😮

With Ben Shelton leading triple match point Denis Shapovalov is defaulted 😥@mubadalacitidc pic.twitter.com/F8FetSk3nk

— Tennis TV (@TennisTV) August 3, 2024