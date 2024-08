El Dream Team sigue firme en busca del oro en París 2024. Estados Unidos se inscribió en semifinales de los Juegos Olímpicos tras superar cómodamente a Brasil e irá en busca de las medallas.

Los norteamericanos, con las principales estrellas de la NBA, aplastaron al combinado brasileño y se fueron al descanso con una ventaja de 63-36.

En los últimos cuartos, Brasil luchó, pero no pudo ante la contundencia de los estadounidenses, que firmaron la victoria por 122-87.

En busca de la final, Estados Unidos se medirá a Serbia de Nikola Jokic. Mientras que en la otra semifinal, Francia se verá las caras con Alemania.

Punched our ticket to the #Paris2024 semifinals! 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/1ObKKMm4qf

— USA Basketball (@usabasketball) August 6, 2024