Iván Zamorano y Marcelo Salas marcaron una época en el fútbol chileno. Los delanteros deslumbraron en La Roja dando vida a la recordada dupla Za-Sa, pero también brillaron con sus respectivas carreras a nivel de clubes.

Por ello, en el colectivo nacional cada cierto tiempo surge la interrogante de quién fue mejor, algo que generó el rumor de una supuesta rivalidad entre ambos goleadores.

Sin embargo, esto fue desmentido por “Bam Bam”, quien aclaró que nunca existió tal enemistad con el Matador. “Es un mito eso de que nos llevamos mal. Es un mito, yo nunca tuve una rivalidad con él”, comenzó diciendo Zamorano en diálogo con Pamela Díaz en Sin Editar.

“La rivalidad se formó porque yo soy de Colo-Colo y él es de la U, a partir de ahí, a nivel comunicacional vende mucho la rivalidad”, explicó.

“Cuando estábamos en la selección no había ni un grupo de la U, ni de Colo-Colo. Habái grupos que se llevaban mejor que otros. Con Marcelo éramos compañeros, amigos a lo mejor no. Yo me llevaba mejor con Fabián Estay, (Marcelo) ‘Toby’ Vega, Nelson Tapia”, agregó.

Por último, Zamorano recalcó que “si nosotros nos hubiésemos llevado mal, no creo que hubiéramos sido tan grandes como fuimos en la selección, porque nosotros en la cancha nos conocíamos de memoria. Él es más joven, es mucho más chico. Yo tengo 57 y él 49”.