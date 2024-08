Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez se refirió a la negociación de Jonathan Villagra. El defensor hace unos días parecía que estaba listo en Universidad de Chile pero todo apunta a que será jugador de Colo-Colo.

Durante las últimas semanas, el Superclásico se comenzó a jugar pero en el mercado de fichajes. Tanto Albos como Azules fueron en busca del marcador central de Unión Española y su futuro parecería estar claro.

Durante el programa, Yáñez indicó que encuentra “peligroso que Villagra esté jugando con el mejor postor. Si entra en ese terreno, no sé si el empresario o el jugador, yo creo que lo están haciendo horrible”.

“El jugador debe decidirse y decir, bueno, estas son las ofertas y no poner sobre la mesa y jugar con, esto me ofrece Colo-Colo, esto me ofrece la U, ya yo te ofrezco más, Colo-Colo aumentó. Si es así, lo encuentro peligroso”, añadió el ex futbolista.

Además, el campeón de América aseguró que “de Unión (Española) me decían que la palabra ahora finalmente, pese a lo que puede decir la U, la tiene el jugador. Acá el único que va a decidir es el jugador si se va a la U o va a Colo Colo“.