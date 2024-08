Comparte

El nuevo refuerzo de Universidad de Chile, Fabricio Formiliano realizó sus primeras declaraciones en su llegada. El defensor aseguró que un ex jugador Azul fue clave para su llegada y aspira a levantar el título.

El jugador llegó procedente a Montevideo Wanderers inició “primero me recibió el entrenador ahí comentándome la idea de juego que tiene y qué era lo que pretendía en cuanto a nivel defensivo y ofensivo de los defensores también”.

En cuanto a quien le aconsejó llegar a la U, aseguró que “bien me entero de la posibilidad, llamo a Matías Corujo. Ándate caminando, me dice, que no te vas a arrepentir de nada. Muy buena referencia me dio. Él tiene un amor y un cariño muy grande hacia el club también.

“Justo había compartido plantel con otro compañero, con el Chorri Palacios, ahí en Peñarol. Eso se te hace mucho más fácil siempre a la adaptación cada vez que llegas a una nueva institución”, añadió.

En relación a sus características, el zaguero afirmó que “sé que no soy capaz tan veloz, pero leo bien el juego, entonces, capaz que un poco por ahí. A medida que se vayan transcurriendo los partidos y tenga la oportunidad, creo que se van adquiriendo cosas”.

También, Formiliano comentó que “ya estuve en un equipo grande, o sea, sea el desafío que vengo, siempre hay que aspirar a lo máximo, es la realidad. Hay que aspirar a ser campeón“.

“Hay que ir partido a partido, con mesura también, porque no nos podemos volver locos en ese sentido. Tratar de hacer historia en el club, que es importante. Llego muy bien, por suerte, con un rodaje importante de partidos este semestre“, agregó.

“Así que, bueno, ya estoy a disposición. Si el profe lo requiere para fin de semana, ya estoy apto. Es sumarme no más día tras día a los entrenamientos y estar a la orden para esperar la oportunidad”, sentenció el uruguayo.