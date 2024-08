Novak Djokovic (2° ATP) sacó la voz y no se guardó nada tras la polémica en el Masters 1000 de Cincinnati. El tenista apuntó a la ATP por el punto controversial en el duelo entre Jack Draper y Félix Auger-Aliassime.

En el desarrollo del juego entre Draper y Auger-Aliassime, el británico golpeó la pelota y esta picó en su lado para luego traspasar la red. Sin embargo, el juez de silla le dio el punto y, además, ganó el partido, causando la molestia del tenista canadiense.

Ante esta situación, una de las grandes leyendas activas del tenis, Djokovic, salió al paso y dio su opinión. A través de sus redes sociales, el serbio expresó que “Es vergonzoso que no tengamos una repetición en video de este tipo de situaciones en la cancha. ¡Lo que es aún más ridículo es que no tenemos la regla que permitiría a los jueces de silla cambiar la decisión original basándose en la revisión en video que se realiza fuera de la cancha!”.

“Todos los que miran televisión ven lo que sucedió en la repetición, pero los jugadores en la cancha se quedan en la “oscuridad” sin saber cuál es el resultado. Tenemos el ojo de halcón para las decisiones de línea, ¡vivimos en el siglo XXI tecnológicamente avanzado”, agregó.

Para finalizar, Novak señaló: “Por favor Tours respectivos, ¡asegúrense de que esta tontería no vuelva a suceder!“.

It’s embarrassing that we don’t have video replay of these kind of situations on the court. What’s even more ridiculous is that we don’t have the rule in place that would allow chair umpires to change the original call based on the video review that happens off the court!… https://t.co/MQsmqpTmXK

— Novak Djokovic (@DjokerNole) August 17, 2024