Comparte

Yasmani Acosta estuvo presente en el Rompecabezas con Pedro Carcuro y se refirió a su retorno al país tras ganar la medalla de plata en París 2024. El atleta de lucha grecorromana comentó también como fue su travesía para quedarse en el país.

Sobre el reconocimiento que recibió en su retorno a Chile, Yasmani indicó que “llegando al país, todo es diferente. En París, primero todos te seguían, por Instagram todos te escriben, todos te animan, pero una vez que llegas al país te das cuenta que las personas de verdad te conocen, de verdad te piden fotos, de verdad te hacen preguntas y se siente cariño.

Acosta se refirió a sus inicios y los objetivos que se propuso: “Competía en torneos Panamericanos y los ganaba y estaba feliz con eso, pero yo quería algo un poco más exigente, quería competir en torneos, no sé, campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos. Esos torneos siempre llevan el mejor y en este caso Mijain López era el número uno y yo el número dos de Cuba”.

“Yo no podía viajar a los Juegos Olímpicos, me tocó verlo sentado en mi casa, pero había personas que, no sé, francés, de peso mío, él iba a los Juegos Olímpicos, sin embargo yo entrenaba con él en Cuba y le ganaba. Entonces ya me ponía a pensar, si yo le gano a él, ¿por qué no puedo estar en los Juegos Olímpicos? Si él está, entonces tengo la calidad para poder estar en los Juegos Olímpicos y quería”, agregó.

Es por esto que el atleta aseguró que “ya empecé a pensar un poco más en ojalá poder competir por otro país, si me da la oportunidad, y poder alcanzar ese sueño y esas metas que uno se propone más”.

El recibimiento en Cuba

Acosta abordó su llegada a Cuba y como fue recibido por la gente: “La verdad estaban todos contentos. Conocen la historia, que llevamos años entrenando juntos (Con Mijaín López), somos amigos, hermanos y hay mucho sacrificio, mucho esfuerzo detrás de esto”.

“Entonces, llegar a una final olímpica, nosotros dos, que nos conocemos de años, era algo tan lindo, a la vez tan emocionante y tan merecido que es bueno que se pudo dar en París”, añadió.

Próximos desafío

Yasmani Acosta es el número uno en la lucha grecorromana tras el retiro de Mijaín López. “Por el momento, unas pequeñas vacaciones, seguir entrenando y estarme preparando porque el próximo año no quiero empezar en cero. Quiero estar más o menos activo para empezar el año que viene bien, porque se vienen competencias como Panamericano, Mundial, Juegos Bolivarianos”, indicó.

“Quiero estar bien, bien cerquita del peso, bien parado para no estar a última hora muy apretado con el peso y muy apretado con la duración”, agregó que su peso es de “130 kilos, esa es mi división”.

Además, expresó que “yo estaría pensando en Los Ángeles. No creo que llegue a los próximos Juegos Olímpicos. De ahí tendría que pensar ya en mi retiro”.

Su salida de Cuba

Acosta expresó que “antes de salir de Cuba, yo le dije a mi mamá que me quería quedar, que no fuera a la Europa para buscarme. Pero eso se lo dije llorando. Ella también estaba llorando. Fue muy difícil, muy difícil. Recuerdo que yo me iba con la maleta y yo tenía muchas ganas, así como ganas, de voltearme y mirar la casa, mirarlos a ellos por última vez“.

“No tuve el valor. Me fui, me quedé con esas ganas de mirar y nunca miré. Yo creo que al día de hoy si hubiese mirado, me hubiese quedado. Porque si yo veo a mi mamá llorando, esa imagen de mi mamá y mi hermano llorando, me hubiese quedado. Si me hubiese quedado, me hubiesen sancionado porque no hubiese llegado al aeropuerto para irme para la competencia. Pero bueno, recuerdo que me fui, me subí al bus, el bus estaba lleno de personas. Tuve que irme sentado en la escalera del bus”, sumó el atleta.

Su travesía para quedarse en Chile

Andrés Ayub, competidor chileno de lucha grecorromana, fue clave para apoyar a Acosta en su ‘escapada’ desde Cuba. Después de 20 días en el país, el atleta contó como fue la salida.

“Me dijo, quédate aquí, yo te paso a buscar mañana. Me dijo, entra tú solo que si entramos juntos al motel, van a pensar que somos pareja. Así que entra tú solo al motel y yo te busco mañana. Y ahí comenzó ya mi estadía en Chile“, señaló.

Acosta además contó que trabajó como guardia de seguridad en sus priemros días en el país y Ayub fue importante para ayudarlo en su período de adaptación.