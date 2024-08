La Asociación de Tenis Profesional (ATP) mostró su respaldo al tenista italiano Jannik Sinner, luego de que este fuera declarado inocente tras un positivo por dopaje durante el Masters 1.000 de Indian Wells, en marzo de 2024. A través de un comunicado en sus redes sociales, la ATP expresó su satisfacción por la resolución del caso, subrayando que no se encontró negligencia por parte del jugador.

“Nos alegra que no se haya encontrado ninguna falta o negligencia por parte de Jannik Sinner”, declaró la ATP en su cuenta de X (anteriormente Twitter). El organismo también destacó la importancia de un proceso de investigación riguroso y la evaluación independiente de los hechos dentro del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), lo que permitió que Sinner continuara compitiendo durante el proceso.

El positivo de Sinner se debió a la presencia de clostebol, una sustancia prohibida que mejora el rendimiento deportivo. Sin embargo, se determinó que la sustancia ingresó en el organismo del tenista de manera involuntaria, cuando su fisioterapeuta aplicó un tratamiento para curar un corte en el dedo, utilizando un producto de venta libre en una farmacia italiana.

“También nos gustaría reconocer la solidez del proceso de investigación y la evaluación independiente de los hechos en el marco del Programa Antidopaje del Tenis (TADP), que le ha permitido seguir compitiendo”, sumó la ATP.

Además, el ente rector del tenis masculino a nivel mundial subrayó “la necesidad de que los jugadores y sus entornos tengan el máximo cuidado en el uso de productos o tratamientos”, con la intención de “garantizar” la integridad del deporte.

A pesar de la absolución, Sinner perdió los puntos obtenidos en el torneo de Indian Wells, lo que tuvo un impacto en su clasificación, pero se mantiene firme en su compromiso con el deporte limpio. “Ahora dejaré atrás este período desafiante y profundamente desafortunado. Continuaré haciendo todo lo que pueda para garantizar que sigo cumpliendo con el programa antidopaje de la ITIA”, señaló el tenista en un comunicado.

Por su parte, Jamie Singer, abogado de Sinner, enfatizó en la necesidad de reglas estrictas para mantener la efectividad del programa antidopaje, pero lamentó que en ocasiones atletas inocentes, como en este caso, se vean afectados por estas normativas.

