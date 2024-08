Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Mauricio Pinilla adelanta el futuro de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional. El ex jugador asegura que los Azules se comienzan a probar la corona si sacan resultados positivos en los próximos duelos.

Durante el programa, el ex atacante universitario expresó que “no todos pueden ganar todos los partidos. Si la U gana estos tres, ya saca chapa de campeón“. Pinilla aseverá que los pupilos de Gustavo Álvarez son el principal candidato y que se podrían empezar a probar la corona.

En esta misma línea, Patricio Yáñez fue categórico “la U tiene la chapa de campeón hace rato. Colo Colo está preocupado de la Copa Libertadores“.

“Coquimbo le pincharon una rueda, le sacaron un buen jugador (Luciano Cabral) y perdió partidos. Católica no está jugando bien y no saca resultados”, agregó el ex jugador de la Selección Chilena.

Universidad de Chile enfrentará este viernes a Cobreloa en el Estadio Nacional desde las 19:00 horas, con la misión de mantener la distancia en el liderato del torneo.