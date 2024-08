Hansi Flick, entrenador de FC Barcelona, se refirió a la salida de Ilkay Gündogan, quien dejó el cuadro culé para volver a Manchester City.

“Después del partido con Valencia, tuvimos un debate honesto y era consciente de que nos quería ayudar. Pero ha cambiado de parecer, son cosas que pasan”, dijo en conferencia de prensa.

“Lo conozco como persona y solo puede decir cosas buenas. Ha sido un jugador fantástico para el Barcelona. Solo puedo decir cosas buenas de él”, agregó.

Con Barcelona, Gündogan disputó 51 partidos, anotó 15 goles y aportó con 14 asistencias.

FC Barcelona and Manchester City have reached an agreement for the transfer of first team player Ilkay Gündoğan.

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2024