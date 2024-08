Comparte

Claudio Bravo finalizó su contrato con Real Betis y su futuro quedó inmerso en la incertidumbre de cómo continuaría. Fue el propio ex arquero quien reveló que se retira del fútbol profesional.

A través de redes sociales, Bravo dio a conocer la noticia en un video donde comenzó diciendo que “voy a dejar el fútbol profesional. Tomé una decisión acertada, una decisión meditada, una decisión también muy conversada a nivel familiar y con mi entorno más cercano. Es momento también de cerrar un ciclo muy importante en mi vida. Es un momento también para poder comenzar otra etapa de mi vida y otra etapa también familiar que seguramente será igual de exitosa como esta etapa que nos logró brindar grandes satisfacciones en todo sentido”.

El, ahora, ex portero aprovechó de dar los agradecimientos “a todos los clubes que me han podido dar la oportunidad de crecer, la oportunidad de poder desarrollarme en todo ámbito personal y en todo ámbito laboral. Agradecer a Colo-Colo, a la Real Sociedad, al FC Barcelona, al Manchester City, al Real Betis Balompié“.

“También, agradezco a todos los compañeros que he podido tener a lo largo de toda mi carrera, a todos los técnicos, a todos los directivos, a todo el personal que me ayudó en todos los momentos, sobre todo no tan buenos dentro del fútbol y en los momentos donde se requiere de adaptación cuando llegas a ciertos lugares o a otros países donde las cosas funcionan de una manera distinta“, agregó.

Su etapa como capitán en La Roja

En cuanto a la selección, Bravo expresó que “me gustaría también cerrar un ciclo importante dentro de la Selección Chilena. Me tocó la posibilidad de llevar la bandera de nuestro país a lo largo de todo el mundo. Lo he llevado con mucho orgullo”.

“Para mí como jugador y ex jugador de fútbol profesional fue lo más maravilloso que he podido hacer dentro de esta preciosa carrera, jugando dos mundiales, jugando Copa América, obteniendo dos títulos para Chile. El orgullo para mí fue máximo en la Selección Nacional. También es momento de cerrar esta etapa maravillosa que me ha podido dar la posibilidad a Chile de competir”, sentenció.