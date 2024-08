Comparte

Carlos Palacios fue la gran figura en el triunfo de Colo-Colo 2-1 frente a Ñublense, anotando un gol y dando una asistencia. El volante hace unos días tuvo una oferta concreta desde Boca Juniors, pero Blanco y Negro la rechazó.

En conversación con la transmisión oficial, la Joya aseguró que fue “un partido duro, difícil, a ratos complicado, pero feliz de poder ayudar al equipo, de siempre poder aportar con mis compañeros”.

En relación al rendimiento de equipo, Palacios indicó que “somos un grupo muy unido, muy sano. Eso se refleja dentro de la cancha, todos estamos remando para el mismo lado y eso siempre es importante, así que creemos que estamos haciendo las cosas bien”.

“Llevamos una racha importante, sabemos que tenemos que sostenerla porque queremos pelear todo y este club se debe a eso, a pelear todo y seguimos carrera por todo“, agregó el jugador del Cacique.

En cuando a la pelea por el liderato y el buen momento de la U, Palacios aseguró que “como grupo no, personalmente tampoco, no me importa, no me interesa. Sabemos que Colo-Colo tiene que ganar todos los partidos y eso es lo que demostramos todos los fines de semana, que venimos ganando en Copa Chile, Copa Libertadores y el Campeonato Nacional“.

Su fallido traspaso a Boca

El volante se refirió a su continuidad en el Cacique: “Siempre estuve tranquilo, siempre supe que lo que se diera para mí iba a ser lo mejor. Son oportunidades, que te da la vida, momentos de decisiones rápida de un momento para otro, pero siempre estuve tranquilo, siempre estuve feliz. El profe y todos mis compañeros me dieron la confianza, siempre estuve bien con ellos, nunca tuve ningún problema“.

“Son cosas que van pasando en el camino, son oportunidades, ofertas, pero nada, sigo defendiendo a Colo-Colo, me siento feliz acá, nunca estuve infeliz y nunca lo voy a estar porque es el club de mis amores. Vengo todos los días feliz a entrenar y sacrificándome personalmente para mí y para poder ayudar a mis compañeros a entrar a la cancha”, sostuvo la Joya.

“Estoy en Colo-Colo, estoy feliz y se vio reflejado en la cancha“, sentenció Carlos Palacios.