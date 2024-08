Comparte

Fernando Zampedri estuvo presente en la actividad de reforestación en San Carlos de Apoquindo en el marco del Plan Sustentable. El delantero aprovechó para hablar del presente de Universidad Católica y el record de máximo goleador en la UC.

En cuanto a la derrota frente a Cobresal, el Toro expresó que “nos dolió mucho la derrota. Teníamos una expectativa totalmente diferente, pero bueno, no queda otra. El sábado tenemos otro partido y hasta que nosotros estemos con las matemáticas y que sea posible, vamos a seguir luchando por el Campeonato“.

“Conseguimos el empate, quizás nos podríamos haber ido con un 2-1 a favor en el primer tiempo y no se dio. Sabemos cómo juegan Cobresal los partidos, que se hacen muy de ida y vuelta, no lo pudimos sostener y las oportunidades que tuvimos para concretarlas no se nos dieron y sufrimos una derrota“, añadió el ariete Cruzado.

Además, se refirió a su temprana salida del partido e indicó que “hay compañeros afuera que también lo están haciendo bien, en lo físico no estaba al cien, entonces ya sabía que seguramente en el segundo tiempo me iba a tocar salir. Es difícil jugar en esa cancha y nosotros tenemos un partido también importante este sábado, así que tenemos que cuidar un poco en lo físico”.

El delantero tuvo palabras para su marca goleadora, aseguró que “estoy muy feliz con el tema del récord, pero hay mucha gente por detrás que se merece más cosas que un récord, un vestuario entero que quiere luchar por un torneo, que quiere luchar por entrar a una copa. Hay cosas más importantes también que esperamos lograr este año, así que ojalá se puedan dar“.