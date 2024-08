La gran cantidad de refuerzos obligó a Chelsea a desligarse de altos sueldos en la plantilla, sobretodo de quienes no iban a ser considerados. Es por esto que Raheem Sterling cambió de club en Londres y se fue a Arsenal.

El periodista experto en el mercado de traspasos, Fabrizio Romano, a través de sus redes sociales reveló la movida. “El Chelsea acepta las condiciones finales y el jugador quería el fichaje, también habló con Mikel Arteta“, indicó el italiano.

“Acuerdo cerrado, se espera que los documentos estén listos pronto“, sentenció Romano. Se espera que dentro de las próximas horas se haga oficial la llegada de Sterling a los Gunners.

Los Blues se desprendieron del alto sueldo del ex Manchester City, pero en su lugar llegó Jadon Sancho, proveniente del United.

