El inglés Jadon Sancho dejó Manchester United para convertirse en nuevo refuerzo de Chelsea, con miras a la presente temporada. El jugador no está en los planes de Erik Ten Hag y los londinenses hicieron las gestiones para llevárselo.

Según informó el periodista experto en mercado de fichajes, Fabrizio Romano, se llegó a un “acuerdo de cesión con cláusula de compra obligatoria pactado entre los clubes. Sancho ya dijo que sí porque quería irse al Chelsea, trato cerrado entre todas las partes“.

“El Manchester United aceptó la propuesta y el acuerdo está listo para que se firme”, señaló Romano. El futbolista estuvo en Borussia Dortmund en la pasada temporada y en su retorno a Inglaterra, no se pudo ganar un puesto en los Diablos Rojos.

Sancho se suma a Chelsea, que cuenta con jugadores de renombre como Cole Palmer, Joao Félix, Enzo Fernández, entre otros.

Durante las próximas horas, el elenco dirigido por Enzo Maresca hará oficial la llegada de Jadon Sancho a sus filas.

