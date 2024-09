Comparte

Luis Suárez dio a conocer que ante Paraguay será su despedida de la Selección de Uruguay. En el duelo por Clasificatorias, el delantero cerrará su ciclo con la Celeste, donde es el máximo goleador histórico.

A través de una conferencia de prensa, el Pistolero aseguró que “quiero que sepan que el viernes y me cuesta decirlo, será mi último partido con la selección. Es el momento indicado y tengo mis razones. Fue una decisión difícil que tomamos con mi familia”.

En cuanto al duelo frente a la Selección de Paraguay, expresó que “puedo jugar el último partido con la selección tranquilo, lo voy a disputar con la misma ilusión del primero que jugué en 2007, con las mismas ganas que tenía ese niño que comenzó con 19 años”.

“Ese ya jugador veterano, viejo o como se lo quiera llamar, con una trayectoria increíble en la selección, va a dejar la vida el día viernes porque me enseñaron todo eso”, añadió.

Además, se mostró contento porque “que me retire yo y no las lesiones o que me dejen de llamar. Eso a mí me reconforta mucho”.

Suárez cierra un paso más que exitoso con la Celeste, es el máximo goleador histórico con 69 tantos. Además, en los 142 encuentros que jugó, dio 39 asistencias.

En el rendimiento colectivo, levantó una Copa América en 2011 y quedó tercero en la Copa del Mundo de 2010. Jugó un total de cuatro Mundiales: Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

Uno de los momentos más recordados en ese Mundial de 2010, fue cuando sacó un balón desde la línea con la mano ante Ghana. Aquella acción terminó en su expulsión, pero el jugador ghanés erró el penal y los Charrúas avanzaron a semis por penales.

Su despedida será este viernes desde las 19:30 horas de Chile en el Estadio Centenario de Montevideo. La selección de Marcelo Bielsa enfrentará a Paraguay en el marco de la fecha 7 de las Clasificatorias rumbo al Mundial de 2026.