Comparte

Roger Federer alzó la voz sobre le caso de dopaje que tiene como protagonista al actual número uno del ATP, Jannik Sinner. El ex tenista abordó la situación y su mayor preocupación radica en si hubo diferencia con otros casos.

En conversación con Today, el ganador de un total de 20 Grand Slam inició que “no es algo que queramos ver en nuestro deporte, independientemente de si él hizo algo o no, o si lo hizo cualquier jugador”.

“Entiendo que es una situación complicada. Es la pesadilla de cualquier deportista tener estas acusaciones y estos problemas, porque llenamos estos formularios todos los días”, añadió el ex número uno del mundo.

Además, Federer indicó que “todos estamos bastante seguros de que Jannik no hizo nada malo, pero la pregunta a la que se debe responder no se refiere tanto a su inocencia como a la posible inconsistencia de todo el procedimiento. Esto porque Sinner no fue obligado a parar mientras no se tenía certeza al 100% de lo que estaba sucediendo“.

“¿Fue Sinner tratado como los demás? Ese es el punto de toda la historia. Esta es la pregunta a la que hay que responder, pero así están las cosas, y debemos confiar en el proceso y en las personas involucradas”, finalizó el suizo.