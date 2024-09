Comparte

En la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello apuntó contra la táctica de RIcardo Gareca. El panelista espera que existan modificaciones para afrontar el decisivo duelo ante Bolivia por las Clasificatorias.

Durante el programa, Guarello inició diciendo que “prefiero Gareca diciendo lo mismo de siempre, pero cambiando en la cancha“.

“El tema no es quién falta o quién no falte, porque nosotros hemos dado muchos jugadores que pueden o no pueden estar, el tema de fondo es que tú no puedes salir el martes con Dávila, arriba Vargas, el mismo esquema de mierda“, sostuvo.

Además, el panelista puntualizó que “si llevas cuatro partidos consecutivos por los puntos y no le pegas al arco, y por ahí, por la debilidad propia de Bolivia, quizás te sale el remate y lo ganaste porque al final, uno a uno, por nombres propios, Chile tendría que ser más que Bolivia“.

“Pero eso no te va a dar la razón. No te va a servir para más adelante. Tienes que empezar a cambiar para ir más allá del partido con Bolivia, porque después tienes que jugar con Colombia, luego te juegas finales contra Venezuela y contra Perú“, sentenció Guarello.