Comparte

Luego de varios días de rumores, San Lorenzo hizo oficial la llegada de Iker Muniain tras su paso por el Athletic Club. El español jugó toda su carrera en el cuadro Vasco y tendrá su primera incursión en otro equipo y, además, fuera de Europa.

El Ciclón publicó en sus redes sociales comunicó que Muniain se uniría al club y su contrato será hasta diciembre de 2025. El jugador estuvo en el radar de River Plate, pero en definitiva llegó al Cuervo.

El otrora futbolista del Athletic, jugó 560 partidos en el club, marcando 76 goles y dando 70 asistencias.

El cuadro argentino aprovechó de realizarle un tributo a Isidro Lángara, ex jugador del club que arribó desde el País Vasco, escapando de la Guerra Civil. Lángara marcó un total de 110 goles en 121 partidos por el Ciclón, siendo el sexto máximo goleador histórico de la institución.

Además, a través de un video en la cuenta de San Lorenzo, Muniain señaló: “Ya no estás solo. No eres desconocido. Descansas en la historia del Ciclón. Entendí que a los vascos nos quedan historias pendientes. De eso me encargo yo”.