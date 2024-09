Comparte

Martín Lasarte recordó la trayectoria de Claudio Bravo en la Real Sociedad, en los inicios del meta en el fútbol europeo. El ex entrenador de La Roja llenó de elogios a Bravo, con quien además compartió en la Selección Chilena.

En conversación con el medio Relevo, el uruguayo inició diciendo que “compatibilizamos bien por aquello de ser sudamericanos”. El DT estuvo en el cuadro español desde 2009 a 2011.

Además, destacó el carácter en su llegada: “Había mucha gente joven y esa responsabilidad que tiene el que viene de fuera, no sé si de tirar más, pero sí de una manera diferente. Claudio, en eso, fue muy responsable. Conseguimos el objetivo de ascender y de mantenernos en Primera. Claudio fue un factor muy importante“.

El estratega recordó el gol de Bravo en la Real, asegurando que “estábamos todas las semanas con eso de que no metíamos goles de falta. Hubo muchas charlas al respecto porque probaba uno y nada, probaba otro y más de lo mismo. Y llegó el partido frente al Nástic. Le hicieron una falta a Antoine Griezmann en el borde del área. Alguien gritó que se acercara Claudio, porque él entrenaba faltas durante la semana. Cada vez que le pegaba era un cañón. No sé si el que gritó lo hizo medio en serio medio en broma, pero me miró y le dije que fuera y, por suerte, terminó en gol“

El otrora técnico de La Roja señaló que “salir jugando desde atrás o en largo depende de la calidad que tengas. Había partidos en los que para salir jugando no había tanta dificultad, pero en otros sí, porque las características de los jugadores no eran esas. Teniendo a Claudio, que te ponía el balón donde quería, era una maravilla. Hicimos muchas cosas con eso”.

También, Lasarte destacó que Bravo tenía “una cosa que hoy empieza a desaparecer. Él tenía don de mando. Tenía la característica de ser extrovertido, gritar, ayudar a su defensa, arreglar algún problema que podía haber. Era como tener más de un jugador“.

“Me iba de Zubieta, pero lo hacía después de armar la tarea del día siguiente, ducharme, ir por los vestuarios, hablar con Piu (el médico), Loren… Me iba dos horas después y estaban en el campo Bravo, Bueno y Antoine con una máquina de lanzar balones… Como si fueran niños pequeños, divirtiéndose, pero al final, compitiendo. Era muy competitivo“, sentenció el DT Charrúa.