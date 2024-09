Chile iniciará su participación en la Copa Davis 2024 enfrentando a Estados Unidos en la medianoche de este miércoles 11 de septiembre en Zhuhai, China. Este enfrentamiento marca el debut en la fase grupal, donde el equipo capitaneado por Nicolás Massú tiene como objetivo luchar por la clasificación en el Grupo C, un desafío complejo debido a la calidad de los rivales, incluyendo a los siempre fuertes equipos de Estados Unidos y Alemania.

La responsabilidad de liderar al equipo chileno recae en Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry, los singlistas mejor posicionados en el ranking entre los países participantes del grupo. Ambos jugadores llegan con la presión de representar las mejores opciones de Chile para buscar avanzar, aunque en el papel, los norteamericanos y alemanes parten como favoritos para alcanzar las finales en Málaga, España.

Chile comenzará su camino enfrentando a un equipo estadounidense que, pese a las ausencias de Sebastian Korda (16°) y Marcos Giron (46°), sigue siendo un adversario de gran nivel. Brandon Nakashima (50°) y MacKenzie McDonald (140°) liderarán los singles del equipo norteamericano, mientras que el fuerte de Estados Unidos está en el dobles, con la dupla de Rajeev Ram (10°) y Austin Krajicek (29°), reconocidos por su experiencia en torneos de élite.

Este enfrentamiento será crucial para las aspiraciones de Massú y su equipo. Dependiendo de los resultados de los partidos de individuales, el capitán chileno tendrá que tomar una importante decisión para el dobles, donde Tomás Barrios podría ser clave en el cierre de la serie.

A pesar de no partir como favorito en el Grupo C, Chile tiene una oportunidad importante para luchar por un lugar en la fase final de la Copa Davis, que se disputará en noviembre en Málaga. El grupo lo completan Alemania y Eslovaquia, dos equipos que también representarán un desafío difícil para Tabilo, Jarry y compañía.

El formato de los partidos seguirá el esquema tradicional: el primer duelo de singles comenzará a las 00:00 horas, seguido del segundo individual, y finalmente, se cerrará la jornada con el encuentro de dobles, donde podría decidirse la serie.

