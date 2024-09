Comparte

Mauricio Isla analizó la fecha doble de La Roja y fue enfático con el dolor que provoca en el equipo la derrota frente a Bolivia. El lateral fue capitán de la Selección Chilena en estos dos encuentros, donde el combinado no sumó puntos.

El defensor aseguró que “es una derrota muy dura. Sabemos como equipo que es una derrota muy penosa para nosotros. Tenemos que pensar claramente en el rendimiento de cada uno, cada rendimiento del equipo, qué nos está faltando, qué nos está pasando. Son puntos penosos porque son rivales que están ahí con nosotros. Cada vez perdemos más puntos y eso nos duele un poco“.

Isla se refirió al cambio que realizó Ricardo Gareca al sacar a Ben Brereton en el primer tiempo y expresó que “a veces uno puede responder mal, la cabeza está caliente. Esa pregunta se la tienen que hacer a él. Nosotros tratamos de hacer lo mejor. Tuvimos horrores muy, muy malos, que no son parte del fútbol. Por el lado derecho también, lo hablamos con Catalán. Entonces, cada uno tiene que darse cuenta de lo que hizo bien, darse cuenta de lo que hizo mal y aceptarlo, nada más”.

En relación al partido contra los Altiplánicos, el Huaso señaló que “sabíamos lo que íbamos a vivir con Bolivia. Me ha tocado jugar muchas veces con ellos acá en Santiago. Casi siempre ha sido el mismo partido. Llegan, te clavan, tenemos muchas ocasiones de gol, no las concretamos, pero fallamos muy mal en errores que son muy infantiles“.

“Nosotros en estos momentos tenemos que estar peleando con Perú, con Bolivia, con Paraguay. Vivimos años maravillosos, que estábamos arriba peleando con los mejores. Esta vez nos toca pelear abajo, pero vamos a luchar hasta el final”, añadió el defensa que milita en Colo-Colo.

Sobre las declaraciones de Arturo Vidal, el capitán de La Roja expresó que “lo conozco y sé que es un jugador que siempre quiere estar. A veces uno cuando está en la calentura de no estar, puede decir cualquier cosa. Yo también a veces he declarado cosas que no he querido y después me doy cuenta. Pero es más porque él es un jugador muy importante y siempre ha querido estar en la selección. No sé si va a volver a estar, pero yo creo que es por eso, nada más”.