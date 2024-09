Comparte

Durante la Segunda Edición de Deportes en Agricultura, Juan Cristóbal Guarello apuntó contra Ricardo Gareca. El panelista mostró su molestia por el cambio de Ben Brereton realizado en el primer tiempo.

En el programa, Guarello comenzó diciendo que “hay algo personal, futbolísticamente hablando. Tú no puedes tener tanto maltrato y además no le va de frente“.

En esta línea, Francisco Sagredo indicó que “estoy realmente sorprendido con la actitud como paternalista de Guarello, de que no, es que hay que tener cuidado. No estoy de acuerdo con el cambio, creo que se equivocó, fue injusto. Pero es que me importa un pucho si resulta, si es lo que ve el técnico, si le tenía buena o mala“.

A lo que Guarello agregó que “es que tienen que ver esas cosas porque al final el técnico está encaprichado. Tiene sus supuestas soluciones, no le resultan. Pero él también tiene que tener cuidado ¿cómo quedas tú con el resto del grupo?”.

“Por algo coinciden Arturo Vidal y Mauricio Pinilla, dicen no, esto no se hace, esto no se hace. Vidal no siempre tiene razón y no siempre está equivocado. Gareca a Brereton lo quemó, lo mató“, sentenció el panelista.