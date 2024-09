Comparte

Este viernes Juan Francisco Rossel dio su primera conferencia de prensa en Universidad Católica y se refirió a su presente. Además, el juvenil recordó su primer gol profesional defendiendo a los Cruzados.

El formado en la Franja, comentó todo el tiempo antes de llegar al primer equipo señalando que “ha sido un largo proceso, me costó adaptarme, agarrar personalidad, confianza con los compañeros, de a poco me fui ganando respeto, a medida que iban pasando los entrenamientos, los partidos amistosos. Debuté, sumé hartos minutos y siento que de a poco me he ido consolidando, obviamente aún me falta mucho. Quiero ser titular, estoy luchando todos los días para eso“.

Además, indicó que “Fernando Zampedri, Nicolás Castillo, Alfonso Parot, Mena, siempre me aconsejan en los entrenamientos, me dan tips para que pueda seguir mejorando mi nivel y pueda consolidarme. Todo el camarín siempre es de la mejor manera conmigo”.

Sobre su gol frente a Palestino, Rossel indicó que “fue el momento más lindo que he vivido en mi corta carrera futbolística. Me imaginaba un rebote, un gol de cabeza, algo más normal, pero nunca me imaginé una chilena, más en un partido apretado, difícil, peleando la punta del campeonato fue un sueño que no lo podía creer”.

En cuanto a la suspensión del partido ante Colo-Colo, el joven jugador aseguró que “una semana sin competencia no es lo mismo, estamos acostumbrados a jugar a mitad de semana y fin de semana, pero no es una decisión que pase por nosotros, así que tenemos que acatar y estos días han servido para seguir preparándonos”.

La Selección Chilena

Sobre su elección de jugar por La Roja, Rossel expresó que “estoy yendo a la sub 20 con el profe Nico Córdoba. Para mi sueño es representar a Chile en la selección absoluta, así que me proyecto, en un futuro representando al país, en una Copa América o un Mundial. Sé que si sigo trabajando y sigo subiendo mi nivel, en un futuro podría llegar un llamado de la selección”.

Además, comentan que hubo acercamiento para jugar por la Selección de Ecuador: “Fue cuando yo tenía 17 años se me dio la posibilidad de ir a Guayaquil a entrenar con la selección Sub 17, pero yo decidí jugar por Chile, también dio la coincidencia que en ese año que me llamó la Sub 20 de Patricio Hormazábal entonces no tuve duda y decidí jugar por Chile”.