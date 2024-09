Comparte

Luego del triunfo 2-1 de Real Betis sobre Getafe por La Liga, Manuel Pellegrini lanzó las críticas sobre el espectáculo en el fútbol español. El entrenador logró una trabajada victoria en el Benito Villamarín, pero se fue molesto por el planteamiento del rival.

En conferencia de prensa, el ‘Ingeniero’ dio sus descargos y señaló que “no quiero hablar sólo de un partido, ni de un equipo. Entre todos, técnicos, jugadores y árbitros tenemos que aportar mucho más para un espectáculo. El fútbol es un espectáculo. Hay 50.000 personas en el estadio y se pagan derechos de televisión carísimos, para que haya fútbol y un entretenimiento y diversión”.

“Por supuesto que sabemos que el resultado es muy importante y que en el fútbol existe la viveza y el perder tiempo. Pero como una constante permanente en la que en los últimos 10 minutos no se juega al fútbol, están simulando, queriendo que llegue el VAR, penales, amarillas, rojas“, agregó.

Además, el estratega chileno expresó que “creo que en España se juega el mejor fútbol, pero creo que en el espectáculo tenemos que colaborar mucho más los técnicos, los jugadores y los árbitros, para cortar a esos equipos que vienen a buscar resultados. Eso no es el fútbol. El sentido del espectáculo no se puede perder. Indicamos a los jugadores no caer en provocaciones ni en faltas constantes”.

“Los técnicos no debemos involucrarnos en ese tema porque iremos a nuestro favor, eso debe analizarlo el periodismo. No tenemos que analizar las equivocaciones de un partido porque no seremos objetivos. Hay que mejorar mucho para que en España el fútbol, aunque sea resultadista, sea espectáculo“, sentenció Pellegrini.